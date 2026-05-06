$!Releva Roberto Quiñónez a Dámaso Castro como Vicefiscal de Sinaloa, en medio de acusaciones de EU

José Roberto Quiñónez Coronado fue designado como Encargado de la Vicefiscalía General de la Fiscalía General del Estado, tras la licencia sin goce de sueldo solicitada por Dámaso Castro Zaavedra. A su vez, Quiñónez Coronado, quien era Vicefiscal Regional de la Zona Centro, fue sustituido por Rocío Yamileth Aguilar Zazueta, quien rindió protesta como encargada de esta área.

La Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta a ambos funcionarios, exhortó a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Las modificaciones derivan de la separación temporal del cargo de Dámaso Castro Zaavedra de la Vicefiscalía General, en medio de una serie de acusaciones en su contra por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América. El pasado 23 de abril, Castro Zaavedra y otros funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa fueron señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de presuntas complicidades con el crimen organizado.