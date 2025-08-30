$!Rematan a joven albañil dentro de clínica en el Centro de Culiacán

La víctima fue rematada por sujetos armados que ingresaron al hospital.

CULIACÁN._ Víctor Manuel, un albañil de 20 años de edad, fue asesinado este sábado mientras permanecía internado en una clínica privada del Centro de Culiacán, un día después de haber sido atacado a balazos en la sindicatura de Tepuche.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego al interior del hospital ubicado sobre la calle Mariano Escobedo, entre Vicente Guerrero y Venustiano Carranza, en pleno primer cuadro de la ciudad.

Tras la agresión, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de seguridad en la zona para dar con los responsables; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar evidencias en torno al homicidio.