Seguridad
|
Ataque armado

Rematan a joven albañil dentro de clínica en el Centro de Culiacán

Víctor Manuel, de 20 años, fue asesinado por hombres armados que ingresaron a una clínica privada donde permanecía internado tras ser atacado a balazos en Tepuche
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/08/2025 15:49
30/08/2025 15:49

CULIACÁN._ Víctor Manuel, un albañil de 20 años de edad, fue asesinado este sábado mientras permanecía internado en una clínica privada del Centro de Culiacán, un día después de haber sido atacado a balazos en la sindicatura de Tepuche.

La víctima fue rematada por sujetos armados que ingresaron al hospital.

$!Rematan a joven albañil dentro de clínica en el Centro de Culiacán

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego al interior del hospital ubicado sobre la calle Mariano Escobedo, entre Vicente Guerrero y Venustiano Carranza, en pleno primer cuadro de la ciudad.

Tras la agresión, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de seguridad en la zona para dar con los responsables; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar evidencias en torno al homicidio.

#Violencia
#Ataque a balazos
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube