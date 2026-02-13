$!Renatta y Fernando están extraviados desde Noche Buena, en Culiacán; giran Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda por la desaparición de Renatta y Fernando, hermanos de 10 y 8 años respectivamente, extraviados desde la pasada Noche Buena en Culiacán.
Según la denuncia ante la FGE, los dos niños estarían en compañía de su madre, sin que se tenga certeza de su paradero en la ciudad.
La niña mide 1.35 metros, es de complexión mediana, tez morena clara, cabello lacio color negro, ojos grandes color café, boca mediana, labios chicos y nariz mediana.
El menor es de 1.25 metros, complexión mediana, tez morena clara, cabello lacio color castaño oscuro, ojos grandes color café, boca mediana, labios chicos y nariz mediana.
Como seña particular de Fernando, tiene un lunar arriba del labio superior de color blanco.
Para cualquier información que lleve a sus paraderos, se dispone de los números 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.