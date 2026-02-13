$!Renatta y Fernando están extraviados desde Noche Buena, en Culiacán; giran Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado emitió fichas de búsqueda por la desaparición de Renatta y Fernando, hermanos de 10 y 8 años respectivamente, extraviados desde la pasada Noche Buena en Culiacán.

Según la denuncia ante la FGE, los dos niños estarían en compañía de su madre, sin que se tenga certeza de su paradero en la ciudad.