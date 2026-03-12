Renuncia Óscar Rentería Schazarino a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó a Noroeste que el Secretario de Seguridad Pública del estado, Óscar Rentería Schazarino, presentó su renuncia al cargo por razones relacionadas con su servicio militar.

De acuerdo con el Mandatario estatal, el general dejará la titularidad de la SSPE, dependencia que encabezó durante poco más de un año dentro de la actual administración estatal.

El relevo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado será anunciado en los próximos días y se prevé que quien asuma el cargo sea también un mando militar proveniente de las fuerzas armadas.

Rentería Schazarino fue nombrado Secretario de Seguridad Pública el 21 de diciembre de 2024, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Novena Zona Militar, encabezada por Rocha Moya y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El general llegó al cargo en sustitución de Gerardo Mérida Sánchez y durante su gestión impulsó la coordinación operativa entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales para el desarrollo de operativos de seguridad en distintos municipios de Sinaloa.

Con su salida, Rentería Schazarino se convierte en el tercer titular de la Secretaría de Seguridad Pública que deja el gabinete estatal durante la administración de Rocha Moya.