Renuncian policías de Escuinapa por abandono y falta de garantías

ESCUINAPA._ En los patios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ya no hay carreras ni movimientos apresurados para abordar una patrulla ante llamados de emergencia o reportes de robos.
Esta mañana hay rostros serios, un ir y venir constante de documentos, despedidas, armas que se quedan y patrullas estacionadas sin conductores ni elementos.
“Esto ya se desmoronó”, sentenció un agente de policía.
También hay lágrimas. Algunos de los que se van estaban convencidos de envejecer dentro de la corporación, una labor que les daba satisfacción; sin embargo, decidieron retirarse al sentirse solos y abandonados.
“El presidente solo nos dijo ayer, cuando vino (miércoles): ‘Si se quieren ir, váyanse; a fuerza ni los zapatos entran’. No encontramos ni palabras de aliento; moralmente nos dejó peor”, señaló otro elemento.
Se van, aunque su trayectoria policial esté limpia y su servicio haya sido con la convicción de servir a la ciudadanía. No hay garantías para continuar, ni en lo físico ni en lo económico.
Sus padres, esposas e hijos los necesitan más allá de un homenaje, por lo que dejar las armas fue una decisión dolorosa, pero necesaria, precisaron.