Reo murió por asfixia en penal de Ahome; investigan posible riña en Goros II

CULIACÁN. _ La causa de muerte de un interno en el Centro Penitenciario Goros II, ubicado en el municipio de Ahome, fue asfixia, confirmó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela.

En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que el reporte se recibió a las 7:15 de la mañana del martes 9 de septiembre a través del C4i, donde se informaba sobre una persona sin vida dentro del penal.

“Se localizó al interno sin signos vitales dentro de uno de los módulos. Se notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado para que realizara las diligencias correspondientes”, señaló Hernández Valenzuela.