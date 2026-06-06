$!Repartidor de 19 años es asesinado en Urbivilla del Roble, en Culiacán

CULIACÁN._ Un repartidor de comida identificado como Vincent Obed “N”, de 19 años, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 6 de junio dentro de una vivienda en Urbivilla del Roble, al sur de Culiacán.
Aparentemente, el joven estaba en un establecimiento familiar de venta de comida rápida cuando fue agredido a tiros por sujetos desconocidos.
Vecinos alertaron a las autoridades sobre la agresión aproximadamente a las 17:40 horas, y personal militar que estaba cercano acudió y confirmó el deceso del joven.
El homicidio ocurrió sobre la calle San Francisco, entre la avenida Roma y la calle Oslo.
Afuera de la vivienda quedó estacionada una motocicleta que presuntamente utilizaba la víctima para hacer las entregas.
El perímetro fue acordonado por elementos delEjército Mexicano, que solicitaron apoyo de la Fiscalía General del Estado para iniciar la investigación del crimen.