$!Repartidor de 19 años es asesinado en Urbivilla del Roble, en Culiacán

CULIACÁN._ Un repartidor de comida identificado como Vincent Obed “N”, de 19 años, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 6 de junio dentro de una vivienda en Urbivilla del Roble, al sur de Culiacán.

Aparentemente, el joven estaba en un establecimiento familiar de venta de comida rápida cuando fue agredido a tiros por sujetos desconocidos.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre la agresión aproximadamente a las 17:40 horas, y personal militar que estaba cercano acudió y confirmó el deceso del joven.