$!Repartidor de comida muere arrollado en el sector San Isidro, en Culiacán

CULIACÁN._ Un repartidor de comida perdió la vida la noche de este viernes 14 de noviembre tras ser atropellado por un vehículo en el sector San Isidro, al sur de Culiacán.

El occiso fue identificado en el lugar como Martín Eduardo, de 38 años de edad.

Fue poco antes de las 20:30 horas cuando el hombre circulaba en su motocicleta por la Calzada Las Torres cuando, frente a una conocida plaza comercial, fue embestido por el conductor de una unidad Chevrolet de color blanco y tipo sedán.