$!Repartidor de comida muere arrollado en el sector San Isidro, en Culiacán

CULIACÁN._ Un repartidor de comida perdió la vida la noche de este viernes 14 de noviembre tras ser atropellado por un vehículo en el sector San Isidro, al sur de Culiacán.
El occiso fue identificado en el lugar como Martín Eduardo, de 38 años de edad.
Fue poco antes de las 20:30 horas cuando el hombre circulaba en su motocicleta por la Calzada Las Torres cuando, frente a una conocida plaza comercial, fue embestido por el conductor de una unidad Chevrolet de color blanco y tipo sedán.
Tras el choque, el motociclista salió disparado metros adelante y terminó perdiendo la vida casi de manera instantánea tras sufrir múltiples golpes y fracturas en el cráneo, piernas y cadera.
Elementos del Ejército Mexicano, junto con la Policía Municipal de Tránsito, arribaron al punto luego del reporte de una persona sin vida por un siniestro vial y dieron fe del hecho, por lo que procedieron a acordonar la zona en donde quedó el occiso y desplegaron múltiples filtros de seguridad por el sector.
Fue dentro del fraccionamiento Colinas del Bosque, entre las calles De las Begonias y De los Crisantemos, donde los militares localizaron al presunto responsable del hecho.
Se trata de un joven hombre que venía a bordo de la unidad Chevrolet, la cual mostró fuertes golpes y daños en la parte frontal de la carrocería.
Tanto el conductor como el vehículo fueron asegurados. Se espera que el joven sea trasladado ante la autoridad ministerial para determinar su situación legal.