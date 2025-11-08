$!Repartidor derrapa en su moto tras chocar contra camión en Mazatlán

El percance vial se reportó a las 09:50 horas de este sábado a la altura de la colonia Emiliano Zapata.

MAZATLÁN._ Un repartidor de comida rápida resultó con lesiones de consideración tras derrapar en su motocicleta luego de chocar contra un camión urbano en la lateral del Paso Superior de El Conchi, en el Libramiento Luis Donaldo Colosio.

El repartidor realizaba su trabajo a bordo de una motocicleta Pulsar 150cc y circulaba en la misma dirección que el camión urbano, pero al parecer chocaron por invasión de carril, provocando que la unidad ligera y su conductor perdieran la vertical y derraparan hasta la zona del acotamiento.

El operador del camión detuvo su marcha metros adelante, mientras que el conductor de la motocicleta quedó lesionado y fue atendido por socorristas de Cruz Roja, quienes después de inmovilizarle un hombro, lo trasladaron al hospital del IMSS.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de deslindar responsabilidades entre los involucrados.

El lesionado se identificó como Jesús “N”, de 21 años de edad.