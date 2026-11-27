CULIACÁN._ Un civil herido de gravedad y ningún agente lesionado fue el saldo de un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y un presunto agresor, registrado en el sector Montebello, en Culiacán. La Fiscalía General del Estado confirmó que sus agentes, adscritos al área de delitos patrimoniales, realizaban actos de investigación relacionados con un robo cuando fueron atacados a balazos y repelieron la agresión.

“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que, en la ciudad de Culiacán, mientras elementos de la Policía de Investigación, adscritos al área de delitos patrimoniales, realizaban actos de investigación relacionados con un asunto de robo, fueron agredidos por un presunto responsable, por lo que los agentes repelieron la agresión”, informó el ente ministerial.

La corporación precisó que ninguno de sus elementos resultó herido; sin embargo, el presunto agresor presentó lesiones y recibió atención médica.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los agentes se desplazaban en un automóvil Kia K3 blanco cuando fueron atacados por civiles armados que viajaban en otro vehículo de características similares, pero de color gris. Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores resultó herido.

El hombre acudió por sus propios medios a solicitar atención médica. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave. Hasta el momento, permanece sin identificar. Tras la agresión, ambas unidades quedaron en el sitio. El automóvil oficial de la Fiscalía presentó al menos nueve impactos de bala, así como perforaciones de adentro hacia afuera, presuntamente ocasionadas durante la respuesta de los agentes.

Por su parte, el Kia K4 gris en el que viajaba el civil presentó al menos un impacto de proyectil de arma de fuego. En su interior y exterior quedaron rastros de sangre. Luego del enfrentamiento, personal de la Fiscalía realizó diligencias en los puntos relacionados con los hechos, incluido el sitio donde el lesionado solicitó auxilio en las instalaciones de la Cruz Roja, para recabar indicios e integrarlos a la carpeta de investigación.