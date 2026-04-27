$!Repelen agresión en Mocorito y aseguran vehículos blindados y armas de alto calibre

MOCORITO. _ Tras repeler una agresión de civiles armados, personal del Ejército Mexicano y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal aseguraron vehículos con blindaje y armamento de alto poder en el municipio de Mocorito.

El despliegue operativo inició cuando los efectivos ubicaron una camioneta en el poblado Santiago de Comanito cuyos ocupantes, al notar la presencia oficial, emprendieron la huida e iniciaron un ataque con disparos de arma de fuego.

Los agentes repelieron la agresión y localizaron posteriormente la unidad abandonada.

Ante la continuidad de las detonaciones en la zona, la Novena Zona Militar brindó apoyo aéreo con helicópteros, lo que permitió localizar otras unidades en movimiento. Aunque se logró interceptar un vehículo adicional, los tripulantes consiguieron huir a pie entre la maleza.