$!Repelen agresión en Mocorito y aseguran vehículos blindados y armas de alto calibre

MOCORITO. _ Tras repeler una agresión de civiles armados, personal del Ejército Mexicano y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal aseguraron vehículos con blindaje y armamento de alto poder en el municipio de Mocorito.
El despliegue operativo inició cuando los efectivos ubicaron una camioneta en el poblado Santiago de Comanito cuyos ocupantes, al notar la presencia oficial, emprendieron la huida e iniciaron un ataque con disparos de arma de fuego.
Los agentes repelieron la agresión y localizaron posteriormente la unidad abandonada.
Ante la continuidad de las detonaciones en la zona, la Novena Zona Militar brindó apoyo aéreo con helicópteros, lo que permitió localizar otras unidades en movimiento. Aunque se logró interceptar un vehículo adicional, los tripulantes consiguieron huir a pie entre la maleza.
En el lugar fueron asegurados un fusil Barrett calibre .50, dos ametralladoras, un fusil AK-47, un arma corta y diversos cargadores y cartuchos. También se incautó una camioneta Cadillac Escalade con blindaje de fábrica y una GMC Sierra con blindaje artesanal, esta última con reporte de robo.
El informe preliminar indica que una camioneta Chevrolet Silverado también fue localizada dentro de un canal de riego tras el incidente registrado cerca del ejido El Carrizo.
Todo el equipo y los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.