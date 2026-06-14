$!Reporta colectivo de búsqueda 3 hallazgos en jornada este domingo en Concordia

Otros tres cuerpos fueron hallados este 14 de junio en fosas clandestinas en Concordia, por lo que ya suman cinco localizados en ese municipio entre el sábado y domingo, en labores de búsqueda del colectivo Por las Voces Sin Justicia.
Integrantes del grupo informaron que el hallazgo de este domingo se realizó en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la Zona sur, de la Policía de Investigación del Estado y de la Policía Estatal Preventiva.
Sin embargo, agregaron que no se cuenta con acompañamiento de personal de las secretarías de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana ni Guardia Nacional.
El colectivo añadió que las búsquedas de este 13 y 14 de junio las realizan con recursos propios para alimentos, bebidas, transporte y gasolina, ante la negativa de la Comisión Estatal de Búsqueda de brindarles apoyo.
La tarde del sábado, también confirmó el hallazgo de dos cuerpos humanos en dos fosas clandestinas durante labores de búsqueda en la zona de Concordia y la tarde de este domingo señaló la localización de dos cuerpos humanos más en ese mismo municipio, por lo que ya suman cinco en estos últimos dos días.
Al igual que los del sábado, los tres cuerpos hallados este domingo serán trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la FGE en Mazatlán para las diligencias de ley, en busca de ser identificados y entregados a sus familiares.