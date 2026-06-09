Reporta colectivo hallazgo de 5 cinco cuerpos calcinados en Matatán, Rosario

ROSARIO._ Labores por parte del Colectivo de Búsqueda “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” reportaron el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en una parcela a las afueras de la sindicatura de Matatán, en el municipio de Rosario.

Se informó que al encontrar también explosivos se dificultaron las acciones en la zona, por lo que se pospusieron las labores para este miércoles.

El reporte del hallazgo fue a las 18:25 horas, en un predio a las afueras de la sindicatura junto a la carretera a La Rastra, tras la la incursión del colectivo en compañía de Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Elementos del Ejército Mexicano.

Para confirmar el reporte, se movilizó al lugar un convoy de elementos del Ejército Mexicano, Marina y Seguridad Pública.

Hasta el momento. el parte oficial indica que se trata de cuatro personas del sexo masculino, mismas que se mantienen sin ser identificadas, aunque el colectivo insiste en que son cinco los cuerpos.

Trascendió que se percataron de la presencia de explosivos de diferentes tipos, por lo que ante el riesgo se suspendieron las acciones para arribar este miércoles 10 junio, para remover los cuerpos.

De acuerdo al colectivo se dio a conocer que se espera que en primer lugar acuda personal especializado de la Sedena para remover los explosivos.