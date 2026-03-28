$!Reporta colectivo hallazgo de al menos dos cuerpos en fosas clandestinas de El Verde, Concordia

Un nuevo hallazgo en fosas clandestinas fue reportado por el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia, que localizó al menos dos cuerpos en la comunidad de El Verde, Concordia, donde se tienen indicios de que podrían hallarse más restos humanos.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el grupo informó de por lo menos dos búsquedas positivas realizadas en dicho lugar, después de una intensa jornada de búsqueda encabezada por familias de personas desaparecidas.
El colectivo señaló que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes que realizan estas familias, quienes, ante la urgencia de encontrar a sus seres queridos, continúan recorriendo distintos puntos de Sinaloa en busca de indicios.
La jornada en El Verde se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la zona sur, con el acompañamiento de elementos de la Policía Municipal de Concordia, así como con el respaldo del Ayuntamiento de Mazatlán.
Por Las Voces Sin Justicia reconoció la disposición de esta instancia para sumarse a las labores de campo, sobre todo ante disponibilidad para colaborar con el uso de una retroexcavadora.
“El día de hoy salimos desde muy temprano en compañía de la Fiscalía del Estado, en compañía de la Policía Municipal de Concordia, gracias a Dios y a pesar de no tener el recurso que tiene la comisión de búsqueda, logramos tener un hallazgo positivo, a pesar de que se nos negó la búsqueda que solicitamos desde el día 3 de marzo después de un positivo que tuvimos el día 1 de marzo”, comentan en un video compartido.
“(Dicha búsqueda se realizó) en compañía de la doctora Patricia Figueroa (Subsecretaria de Derechos Humanos en Sinaloa) y en compañía de la licenciada Karina Márquez, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Sinaloa. Digo en compañía porque nosotros tuvimos que caminar, palear solas a pesar de que ese día veníamos con el bobcat (mini excavadora)”, agregó.
En este mismo posicionamiento, el colectivo destacó que los resultados obtenidos derivan tanto del trabajo del colectivo como del apoyo institucional recibido, destacando que cuando existe voluntad, es posible avanzar en la localización de personas desaparecidas.
“El día de hoy gracias, a la Fiscalía que nos está acompañando, gracias al Ayuntamiento de Mazatlán que nos prestó la retroexcavadora, logramos un hallazgo positivo”, se comenta.
“Y claro, gracias a todo nuestro esfuerzo y a que Dios no nos deja a pesar de todas las adversidades y las trabas que nos ponen”.
Sin embargo, el grupo señaló de manera puntual la ausencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, encabezada por Karina Márquez, instancia que, señalan, no ha brindado respuesta ni acompañamiento en las labores de búsqueda, a pesar de ser la responsable de garantizar las condiciones necesarias para la realización de búsquedas en campo.
En su posicionamiento, el colectivo cuestionó que, ante la falta de presencia institucional, son las propias familias quienes deben solventar aspectos básicos para poder llevar a cabo las jornadas, como traslados, hidratación, alimentación y equipo logístico.
“Gracias al trabajo de nuestro colectivo y al apoyo de las autoridades que sí decidieron sumarse. Porque cuando hay voluntad, se nota. Pero también es importante señalar lo que sigue ocurriendo: la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, encabezada por la licenciada Karina Márquez, nuevamente estuvo ausente y hasta hoy, sigue sin haber respuesta por parte de la Comisión”, se lee.
“Y es importante dejarlo claro: garantizar las condiciones para las búsquedas es responsabilidad de la comisión. Mientras tanto, somos las familias quienes seguimos resolviendo lo que institucionalmente les corresponde: Traslados. Agua. Suero. Comida. Sillas. Carpas. Todo lo que la Comisión Estatal de Búsqueda, que cuenta con recurso para ello, debería proporcionar en campo”.
Además, las integrantes del colectivo enfatizaron que la problemática no radica en la falta de recursos, sino en la ausencia de voluntad para atender de manera efectiva la crisis de desapariciones que se vive en la entidad.
“Porque el recurso existe. La obligación también. Lo que sigue faltando, es voluntad. Mientras algunas instituciones responden, otras siguen fallando. Y esa ausencia también habla”, compartieron.
En este sentido, Por Las Voces Sin Justicia advirtió que a pesar de las dificultades, no detendrán sus labores y continuarán con las búsquedas en la comunidad de El Verde, donde ya se han identificado nuevos puntos con posibles fosas clandestinas que serán investigados en los próximos días.
Hasta el momento, las características e información específica sobre los restos localizados no han sido dadas a conocer por las autoridades ni por el colectivo, quienes señalaron que estos datos serán informados en su debido momento, conforme avancen los procesos correspondientes de identificación y análisis.