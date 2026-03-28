$!Reporta colectivo hallazgo de al menos dos cuerpos en fosas clandestinas de El Verde, Concordia

Un nuevo hallazgo en fosas clandestinas fue reportado por el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia, que localizó al menos dos cuerpos en la comunidad de El Verde, Concordia, donde se tienen indicios de que podrían hallarse más restos humanos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el grupo informó de por lo menos dos búsquedas positivas realizadas en dicho lugar, después de una intensa jornada de búsqueda encabezada por familias de personas desaparecidas.

El colectivo señaló que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes que realizan estas familias, quienes, ante la urgencia de encontrar a sus seres queridos, continúan recorriendo distintos puntos de Sinaloa en busca de indicios.

La jornada en El Verde se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la zona sur, con el acompañamiento de elementos de la Policía Municipal de Concordia, así como con el respaldo del Ayuntamiento de Mazatlán.

Por Las Voces Sin Justicia reconoció la disposición de esta instancia para sumarse a las labores de campo, sobre todo ante disponibilidad para colaborar con el uso de una retroexcavadora.

“El día de hoy salimos desde muy temprano en compañía de la Fiscalía del Estado, en compañía de la Policía Municipal de Concordia, gracias a Dios y a pesar de no tener el recurso que tiene la comisión de búsqueda, logramos tener un hallazgo positivo, a pesar de que se nos negó la búsqueda que solicitamos desde el día 3 de marzo después de un positivo que tuvimos el día 1 de marzo”, comentan en un video compartido.

“(Dicha búsqueda se realizó) en compañía de la doctora Patricia Figueroa (Subsecretaria de Derechos Humanos en Sinaloa) y en compañía de la licenciada Karina Márquez, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Sinaloa. Digo en compañía porque nosotros tuvimos que caminar, palear solas a pesar de que ese día veníamos con el bobcat (mini excavadora)”, agregó.