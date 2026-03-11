Reporta FGE 6 homicidios este martes; omite asesinato con arma blanca en Villa Juárez

CULIACÁN. _ Con seis homicidios dolosos y el hallazgo de restos óseos cerró la jornada de este martes en Sinaloa, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

En su recuento delictivo diario, la dependencia informó que tres de las víctimas fueron localizadas en el sector Infonavit Cañadas y una más en Villa del Real. Además, dos hombres fueron hallados asesinados en la localidad de El Guasimal, en la sindicatura de Imala; todos estos hechos ocurrieron en Culiacán.

No obstante, en estos datos la FGE omitió la muerte de un vecino de la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, quien perdió la vida tras ser agredido con un arma blanca, aparentemente luego de sostener una riña.

Sobre este caso, el área de comunicación de la Fiscalía de Sinaloa fue consultada y señaló que inicialmente se recibió un reporte por homicidio doloso; sin embargo, tras las investigaciones realizadas, el hecho fue esclarecido y se determinó que no se trató de un homicidio doloso, sino culposo.

“Se recibió reporte como homicidio doloso; sin embargo, derivado de la investigación realizada, se clarificó el hecho y se determinó que no se trata de un homicidio doloso, sino culposo”, señaló la dependencia.