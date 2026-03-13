Reporta FGE cinco asesinatos y cuatro privaciones de la libertad

CULIACÁN. _ La jornada del jueves 11 de marzo en Culiacán concluyó con un saldo de cinco personas fallecidas, ocho denuncias por robo de vehículo y cuatro casos de privación de la libertad.

En su informe correspondiente al 12 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) notificó el inicio de tres carpetas de investigación por homicidio doloso, tras la localización de cuatro víctimas. Entre los hallazgos destacan dos cabezas humanas en la sindicatura de Tepuche, una víctima en la colonia Progreso y otra en el Pedregal del Humaya.

No obstante, el organismo investigador excluyó de la estadística diaria el deceso de una persona herida en un ataque con armas de fuego ocurrido el mismo 11 de marzo en la colonia Estela Ortiz de Toledo, registrando dicho proceso con la fecha del incidente original y no del fallecimiento.

En cuanto a la incidencia patrimonial y de libertad, la FGE reportó ocho denuncias ante la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, así como cuatro denuncias por el delito de privación de la libertad personal ante la fiscalía especializada en la materia.

Estadísticas documentadas por Noroeste revelan que, desde el inicio de las disputas entre facciones del crimen organizado, situación que las autoridades no han logrado contener, Sinaloa acumula un total de 2 mil 957 asesinatos y 3 mil 493 personas privadas de su libertad.

Los saldos de la Ola de violencia

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de marzo de 2026 es de:

- 2,957 homicidios dolosos (5.4 diarios)

- 3,493 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)

- 10,101 vehículos robados (18.4 diarios)

- 3,354 personas detenidas (6.1 diarios)

- 170 personas abatidas