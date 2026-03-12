Reporta FGE feminicidio y 10 robos de vehículo; omiten deceso por agresión armada

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó una jornada de violencia durante el miércoles 11 de marzo que incluye un homicidio doloso, un feminicidio, denuncias por diez robos de vehículos y cinco privaciones de la libertad en la zona centro; sin embargo, el recuento oficial omitió hechos violentos confirmados en la capital sinaloense.

En su informe diario, el ente ministerial registró el hallazgo de una persona sin vida en la localidad de Bachigualatito, perteneciente a la sindicatura de El Diez. Asimismo, documentó como feminicidio el fallecimiento de una mujer en un hospital, derivado de una agresión ocurrida el pasado 5 de marzo en la colonia Rincón Real.