Reporta FGE feminicidio y 10 robos de vehículo; omiten deceso por agresión armada

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó una jornada de violencia durante el miércoles 11 de marzo que incluye un homicidio doloso, un feminicidio, denuncias por diez robos de vehículos y cinco privaciones de la libertad en la zona centro; sin embargo, el recuento oficial omitió hechos violentos confirmados en la capital sinaloense.
En su informe diario, el ente ministerial registró el hallazgo de una persona sin vida en la localidad de Bachigualatito, perteneciente a la sindicatura de El Diez. Asimismo, documentó como feminicidio el fallecimiento de una mujer en un hospital, derivado de una agresión ocurrida el pasado 5 de marzo en la colonia Rincón Real.
No obstante, la narrativa institucional de la FGE no incluyó el asesinato de un hombre de 38 años, quien perdió la vida tras un ataque a tiros en la cochera de una vivienda en la colonia Plutarco Elías Calles. De igual forma, la autoridad guardó silencio sobre el reporte de una cabeza humana localizada desde la noche del miércoles en la sindicatura de Tepuche, que fue confirmado por agentes policiales hasta la madrugada de este jueves, cuando acudieron al lugar tras varias horas de haberse registrado el reporte por habitantes de la zona.
En el rubro de delitos contra el patrimonio, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió diez denuncias formales. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró cinco carpetas de investigación por el delito de privación de la libertad personal en la misma región.