Reporta FGE incidencia diaria, pero ‘olvida’ dos homicidios del lunes

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó su informe diario de incidencia delictiva, en el cual omitió informar sobre dos asesinatos registrados durante la jornada de este lunes 9 de febrero.

En dicho parte, la FGE dio a conocer la apertura de dos carpetas de investigación por homicidio tras el hallazgo de dos víctimas: una en la colonia Chapultepec, de Culiacán, y otra en la comunidad La Platanera, en Navolato. Aunado a eso, el ente investigador comunicó sobre la localización de dos osamentas humanas en la comunidad El Verde, Concordia, además de una en la carretera de cuota Mazatlán-Culiacán, en Mazatlán.