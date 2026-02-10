Reporta FGE incidencia diaria, pero ‘olvida’ dos homicidios del lunes

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó su informe diario de incidencia delictiva, en el cual omitió informar sobre dos asesinatos registrados durante la jornada de este lunes 9 de febrero.
En dicho parte, la FGE dio a conocer la apertura de dos carpetas de investigación por homicidio tras el hallazgo de dos víctimas: una en la colonia Chapultepec, de Culiacán, y otra en la comunidad La Platanera, en Navolato. Aunado a eso, el ente investigador comunicó sobre la localización de dos osamentas humanas en la comunidad El Verde, Concordia, además de una en la carretera de cuota Mazatlán-Culiacán, en Mazatlán.
Sin embargo, en estos registros la autoridad ministerial dejó fuera de su informe oficial el hallazgo de un joven sin vida y con huellas de violencia en Juan José Ríos, así como una persona semienterrada en Navolato.
El primer hecho ignorado por la FGE corresponde a Ángel “N”, de 19 años de edad, quien fue encontrado muerto afuera de una vivienda en la comunidad Héroes Mexicanos, en el municipio de Juan José Ríos.
Mientras tanto, la noche de este 9 de febrero fue hallado el cuerpo de una persona en la zona agrícola del Campo Aníbal, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, tras el reporte del avistamiento de restos humanos entre la terracería.