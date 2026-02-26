Reporta Fiscalía de Sinaloa solo una persona herida tras ataques en Tepuche, Culiacán

La Fiscalía General del Estado informó que únicamente cuenta con el reporte de una persona lesionada tras los hechos violentos registrados la noche del 25 de febrero en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán.

El Vicefiscal, Dámaso Castro Zaavedra señaló que autoridades recibieron reportes de un presunto enfrentamiento y del ingreso de una persona herida.

Asimismo, indicó que hasta ahora no se han presentado denuncias formales por privaciones ilegales de la libertad relacionadas con estos hechos.

“Escuchamos el tema de los reportes, se relaciona lo que usted menciona y se nos reportó una persona lesionada en el transcurso de la tarde tarde la noche, al parecer, un hecho ocurrido por ahí en la sindicatura de Tapuche, es lo que tenemos”, informó.

-¿Hay denuncias por privaciones ilegales de la libertad?

-“No hay nada de eso”, dijo.

Sin embargo, información confirmada a Noroeste señala que los hechos dejaron un hombre fallecido y tres personas heridas atendidas en hospitales, además de la presunta privación ilegal de la libertad de tres integrantes de una familia.

De acuerdo con esos reportes, en estos hechos se habría registrado el uso de explosivos lanzados desde drones durante los ataques en la comunidad.