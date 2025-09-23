$!Reporta Harfuch reducción de homicidios durante septiembre

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que en Sinaloa se ha registrado una reducción en los homicidios. Indicó que el promedio diario pasó de 5.9 registrado en octubre de 2024, a 3.5 en lo que va de septiembre de 2025.

Además, expuso que hasta el 21 de septiembre, en la entidad sumaban 74 homicidios, menos de la mitad de los asesinatos que se presentaron en octubre de 2024, cuando se tuvieron 182. También destacó que en agosto pasado se reportaron 119 homicidios, el número más bajo en la presente administración. De acuerdo a un comunicado, el funcionario subrayó que este avance se acompaña de resultados concretos en la investigación y el combate a las estructuras criminales, con mil 752 personas detenidas por delitos de alto impacto; 3 mil 658 armas aseguradas, equivalentes al 20 por ciento de lo decomisado a nivel nacional; y la destrucción de 113 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en el estado.

Este martes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México sostuvo una reunión en Culiacán en donde estuvo el Gobernador Rubén Rocha Moya, junto con funcionarios estatales, además de empresarios y directivos de medios de comunicación. “Siguiendo la instrucción de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos la presencia del @GabSeguridadMX en el estado de Sinaloa”, dijo García Harfuch en redes sociales. En la reunión, realizada en la Base Aérea Militar Número 10, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana recordó que, desde el inicio de la administración, se instruyó el reforzamiento inmediato en Sinaloa para atender la escalada de violencia y recuperar el control de los municipios prioritarios. Finalmente, García Harfuch reiteró que la Federación mantendrá su compromiso permanente con Sinaloa y que las visitas quincenales del Gabinete de Seguridad tienen como propósito evaluar, ajustar y fortalecer la estrategia para garantizar la tranquilidad de la población. Señaló que, si bien aún no se puede afirmar que el problema esté resuelto, ha cambiado la dinámica de la delincuencia en el estado. Al hacer uso de la palabra, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, agradeció la colaboración del sector y destacó que de manera previa se realizan reuniones con los mandos para actualizar la situación en el estado, analizar los distintos temas de seguridad e implementar las estrategias correspondientes. Subrayó que, trabajando de la mano con los diferentes sectores de la sociedad, es posible brindar apoyo y avanzar en la construcción de la paz en Sinaloa. El comandante de la Tercera Región Militar, general Guillermo Briseño Lobera, mencionó que actualmente hay desplegados cerca de 9 mil elementos que se encuentran en Culiacán, y en el resto de Sinaloa se cuenta con casi 5 mil elementos en los diferentes municipios para contener la acción de los grupos directivos.