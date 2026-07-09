$!Reporta Protección Civil 10 incidentes y un cortocircuito tras lluvia y viento este miércoles en Culiacán

CULIACÁN. _ Las rachas de viento que acompañaron las lluvias registradas durante este miércoles en Culiacán, dejaron como saldo daños en infraestructura pública que representaron 10 incidentes en la ciudad.
La dirección municipal de Protección Civil de Culiacán detalló que en total fueron atendidos cuatro percances con lonas desprendidas, en las colonias Villa Universidad, Las Vegas y dos en la Guadalupe.
También cayeron cuatro árboles, en las colonias Chapultepec, Los Ángeles, en la Plazuela Rosales de la colonia Centro y en la Guadalupe.
En El Paraíso cayó un árbol sobre el techo de una vivienda, mientras que en Los Pinos, colapsó un poste junto con una mufa. Ambos casos se reportaron sin personas lesionadas.
Además de estas situaciones, en la sindicatura de Aguaruto se presentó un cortocircuito en el cruce de la avenida Diego Rivera y Tamaulipas, el cual afectó el suministro de energía eléctrica y fue canalizado a la Comisión Federal de Electricidad.