$!Reporta Protección Civil 10 incidentes y un cortocircuito tras lluvia y viento este miércoles en Culiacán

CULIACÁN. _ Las rachas de viento que acompañaron las lluvias registradas durante este miércoles en Culiacán, dejaron como saldo daños en infraestructura pública que representaron 10 incidentes en la ciudad.

La dirección municipal de Protección Civil de Culiacán detalló que en total fueron atendidos cuatro percances con lonas desprendidas, en las colonias Villa Universidad, Las Vegas y dos en la Guadalupe.

También cayeron cuatro árboles, en las colonias Chapultepec, Los Ángeles, en la Plazuela Rosales de la colonia Centro y en la Guadalupe.