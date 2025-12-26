$!Reporta Protección Civil saldo positivo en operativo antipirotecnia en Culiacán

El operativo antipirotecnia implementado durante los festejos de Nochebuena y Navidad en Culiacán arrojó resultados positivos, al registrarse una disminución en personas lesionadas, detonaciones, aseguramientos de pirotecnia y reportes al 911, en comparación con el mismo periodo de 2024, informó Protección Civil Municipal.
El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, detalló que durante los días 24 y 25 de diciembre se reportó un solo adolescente lesionado por el uso de pirotecnia, mientras que el año pasado se registraron dos casos.
En cuanto al decomiso de material explosivo, explicó que durante el operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno se aseguraron 10 kilogramos de pirotecnia durante Navidad, acumulando un total de 130 kilogramos en lo que va del año. En contraste, en 2024, en el mismo periodo, se habían asegurado 180 kilogramos de material elaborado con pólvora.
Asimismo, el reporte oficial señala que durante Nochebuena y Navidad se recibieron ocho llamadas ciudadanas al número de emergencias 911 por detonaciones de pirotecnia en distintas colonias y sindicaturas del municipio, las cuales fueron atendidas por corporaciones de seguridad.
Durante los festejos también se registró un incendio en una vivienda de la colonia Canaco, originado por un cortocircuito en un electrodoméstico; el siniestro fue controlado oportunamente por elementos del Cuerpo de Bomberos y solo dejó daños materiales.
“Tenemos una disminución en los reportes al 911, así como en el aseguramiento de pirotecnia y personas lesionadas, en comparación con el año anterior; por lo tanto, vamos con resultados positivos hasta el momento y no bajaremos la guardia para lograr condiciones favorables en el municipio de Culiacán”, expresó.