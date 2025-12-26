$!Reporta Protección Civil saldo positivo en operativo antipirotecnia en Culiacán

El operativo antipirotecnia implementado durante los festejos de Nochebuena y Navidad en Culiacán arrojó resultados positivos, al registrarse una disminución en personas lesionadas, detonaciones, aseguramientos de pirotecnia y reportes al 911, en comparación con el mismo periodo de 2024, informó Protección Civil Municipal.

El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, detalló que durante los días 24 y 25 de diciembre se reportó un solo adolescente lesionado por el uso de pirotecnia, mientras que el año pasado se registraron dos casos.

En cuanto al decomiso de material explosivo, explicó que durante el operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno se aseguraron 10 kilogramos de pirotecnia durante Navidad, acumulando un total de 130 kilogramos en lo que va del año. En contraste, en 2024, en el mismo periodo, se habían asegurado 180 kilogramos de material elaborado con pólvora.