No obstante, a las 18:00 horas, cuando regresaron al lugar, se percataron que no había nadie resguardando la zona, por lo que hicieron otro reporte.

De inmediato y por protocolo, una patrulla de la Policía Estatal llegó a resguardarlas, sin embargo, los investigadores de la Fiscalía estatal arribaron hasta las 20:00 horas.

“Nosotros estábamos esperando a periciales y periciales nunca llegó. El argumento es que era noche y que ellos no, por protocolo, no podían trabajar de noche. Entonces tuvimos que hablarles a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que intervinieran porque nadie quería hacerse responsable de que el lugar debería quedar resguardado”, indicó.

“Al final se pusieron de acuerdo y gracias a la Comisión de Derechos Humanos se tuvo que quedar una patrulla de los estatales y una de investigación de Fiscalía, entonces aquí el problema es que en la noche no se pueda trabajar si ellos tienen unas lámparas muy potentes que son precisamente para eso.

“Creo que este delito no tiene hora, no tiene horario, no tiene fecha, aquí tiene que ser 24/7 y sobre todo que a la hora que estábamos esperando que nos dijeran quiénes se iban a poner de acuerdo, pues ellos ignoraron a las familias, totalmente la Fiscalía agarraron y se fueron, nos dejaron aquí solos, estaba completamente oscuro y creo que no se vale”.