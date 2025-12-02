Reporta Secretaría de Seguridad de Culiacán disminución del 40% en robo de vehículo

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán reportó una disminución del 40 del delito de robo de vehículo durante el mes de noviembre.

Aunado a ello, la institución informó que en dicho periodo se recuperaron 13 vehículos que contaban con reporte de robo, entre esos hubo tres motocicletas.

En un informe mensual, la corporación local resaltó también una reducción del 5 por ciento respecto a robos a comercio, delito por el que detuvieron a tres personas durante el pasado mes.

Como parte de los resultados expuestos por la SSPyTM, hubo 84 ingresos al Tribunal de Justicia Cívica por faltas al Bando de Policía y Gobierno.

El desglose incluye 48 casos por causar molestias, en 7 casos fue por alterar el orden público y otros 7 por violencia familiar, y el resto corresponde a ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, conducirse bajo efectos de sustancias, entre otras.