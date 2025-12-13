$!Reporta Seguridad Pública de Culiacán saldo blanco por operativo ‘Guadalupe 2025’ en La Lomita

Cerró con saldo blanco el operativo “Guadalupe 2025”, con motivo de las celebraciones del Día de la Virgen en el templo La Lomita, reportó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

Durante los días 11 y 12 de diciembre que comprendieron este plan de seguridad, las autoridades registraron una afluencia aproximada de 90 mil feligreses.

Según el conteo oficial, el primer día de festejos tuvo una asistencia de 35 mil personas, mientras que para el 12 de diciembre aumentó a las 55 mil visitas.