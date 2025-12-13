$!Reporta Seguridad Pública de Culiacán saldo blanco por operativo ‘Guadalupe 2025’ en La Lomita

Cerró con saldo blanco el operativo “Guadalupe 2025”, con motivo de las celebraciones del Día de la Virgen en el templo La Lomita, reportó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.
Durante los días 11 y 12 de diciembre que comprendieron este plan de seguridad, las autoridades registraron una afluencia aproximada de 90 mil feligreses.
Según el conteo oficial, el primer día de festejos tuvo una asistencia de 35 mil personas, mientras que para el 12 de diciembre aumentó a las 55 mil visitas.
Como resultados de las acciones desplegadas, dos personas fueron remitidas al Tribunal de Justicia Cívica por faltas al Bando de Policía y Gobierno, por conducirse en estado de ebriedad y alterar el orden público.
Por su parte, dos menores de edad que se extraviaron entre la multitud fueron localizados, resguardados y entregados a sus familiares por la Policía Preventiva Municipal.
En tanto, cuerpos de auxilio brindaron 60 atenciones prehospitalarias a asistentes, quienes presentaron presión arterial alta, dolor de cabeza o malestares generales.
El operativo estuvo integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Protección Civil Estatal y Municipal, Bomberos Culiacán y Cruz Roja Mexicana, en trabajos de vigilancia, control vial y atención prehospitalaria.