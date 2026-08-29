Reporta SSPE como ‘estables’ a madre buscadora y su hija tras ataque en Culiacán

La madre buscadora Alma Rosa Rojo y su hija Yesenia se encuentran estables y bajo resguardo en un hospital de Culiacán, luego de ser atacadas a balazos la tarde de este sábado, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Explicó que ambas mujeres, identificadas como integrantes de un colectivo de búsqueda de personas, fueron trasladadas a un hospital después de la agresión.

Indicó que en el lugar donde reciben atención médica fue activado el Código Plata, protocolo de seguridad para este tipo de situaciones, por lo que permanecen bajo resguardo.

“... se registró una agresión a balazos en el sector Cañadas en Culiacán contra dos mujeres, identificadas como integrantes de un colectivo de búsqueda de personas; ambas fueron trasladadas a un hospital, donde ya se activó el Código Plata y permanecen bajo resguardo. Se reportan estables”, señaló la dependencia desde su cuenta de X.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.