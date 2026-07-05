Reportan 10 personas abatidas tras operativo en comunidades de Rosario

ROSARIO._ Tras extenderse las diligencias en el operativo realizado el sábado entre las comunidades de Agua Verde y Chametla, se reportó que el saldo de dichas accciones habría sido 10 personas reducidas, entre ellas dos mujeres.

El operativo inició alrededor de las 14:00 horas del 4 de julio entre las comunidades de Agua Verde y Cajón Ojo de Agua 2, conocido como “El Cerro”.

Se dio a conocer que los cuerpos habrían sido removidos en los márgenes de las comunidades antes mencionadas.

Elementos de la Policía de Investigación y periciales arribaron al lugar alrededor de las 19:00 horas para darle el debido trámite a los cuerpos, que fueron trasladados a Mazatlán.

También se indicó que en el operativo encabezado por la Secretaría de Marina se registraron varias detenciones, así como el aseguramiento de armas y unidades.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial tras los hechos ocurridos en el municipio.