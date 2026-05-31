$!Reportan 7 muertos y un herido tras riña en el módulo 7 del penal de Aguaruto

CULIACÁN._ Una riña registrada al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó de manera preliminar un saldo de siete personas privadas de la libertad fallecidas y una más herida, de acuerdo con información obtenida en el lugar de los hechos.
El enfrentamiento ocurrió durante la mañana de este domingo 31 de mayo en el módulo 7 del penal, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en los alrededores del centro penitenciario.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó previamente que dentro del penal se había suscitado una riña con personas heridas y fallecidas; sin embargo, hasta el momento la dependencia no ha oficializado la cifra de víctimas.
Tras el incidente, personal de custodia intervino con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva para controlar la situación al interior del módulo involucrado.
Asimismo, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano permanecieron desplegados en el exterior del penal para reforzar la seguridad y evitar nuevos disturbios.
Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las visitas programadas durante este domingo.
Hasta el momento, personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado ya ingresó al centro penal para realizar diligencias, sin embargo, aún no se ha reportado el arribo de unidades del Servicio Médico Forense para trasladar los cuerpos de los fallecidos.