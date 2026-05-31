$!Reportan 7 muertos y un herido tras riña en el módulo 7 del penal de Aguaruto

CULIACÁN._ Una riña registrada al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó de manera preliminar un saldo de siete personas privadas de la libertad fallecidas y una más herida, de acuerdo con información obtenida en el lugar de los hechos.

El enfrentamiento ocurrió durante la mañana de este domingo 31 de mayo en el módulo 7 del penal, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en los alrededores del centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó previamente que dentro del penal se había suscitado una riña con personas heridas y fallecidas; sin embargo, hasta el momento la dependencia no ha oficializado la cifra de víctimas.

Tras el incidente, personal de custodia intervino con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva para controlar la situación al interior del módulo involucrado.