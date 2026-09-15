Reportan agresión contra Guardia Nacional y persecución en El Salado, en Culiacán

Una presunta agresión contra elementos de la Guardia Nacional y posterior persecución de autoridades contra civiles, fue reportada la tarde de este martes, en la sindicatura El Salado, al sur de Culiacán.

Fue cerca de las 17:00 horas de este 15 de septiembre que vecinos alertaron sobre una serie de detonaciones de armas de fuego, y luego se confirmó que fueron efectuados contra los militares.

En respuesta, los agentes comenzaron una persecución contra los responsables, quienes habrían sufrido un choque en su afán de escaparse.

A raíz de este evento, se implementó un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la cabecera de la sindicatura para asegurar perímetro.

Minutos después de controlar la situación, la unidad fue sacada del sitio por parte de los elementos castrenses.

Sin embargo, hasta este momento ninguna institución de seguridad ha precisado si fueron detenidos los agresores, ni se ha revelado lo asegurado en el sitio.