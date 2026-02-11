$!Reportan al menos 17 explosiones de bombas y presuntos enfrentamientos en Tecualilla, Escuinapa

CULIACÁN._ Una nueva ola de al menos 17 explosiones de bombas y presuntos enfrentamientos entre civiles fue reportada la tarde de este miércoles 11 de febrero en la comunidad de Tecualilla, Escuinapa, de acuerdo a pobladores del lugar.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental estuvo por la mañana en el poblado, el cual ha sido escenario de bombas, detonaciones de armas de fuego y dos homicidios.
Según se señaló en la página de redes sociales del Gobierno de Escuinapa, el Presidente Municipal recorrió unas calles. “La solidaridad se demuestra con presencia”, se agregó en una leyenda.
Se indicó además que estuvo con familias como parte de un gobierno donde el bienestar de la comunidad y la atención directa es importante, por lo que les indicó que cuentan con su gobierno.
Unas horas después, los pobladores señalaron por lo menos 17 detonaciones de bombas, con espacios de minutos y durante la tarde, así como presuntos enfrentamientos.
Las redes sociales se han convertido en el foro donde los habitantes señalan lo que viven y el miedo que los mantiene encerrados, en una guerra que ellos no desean, precisan.
”Según es en los cerros las bombas, pero hoy fueron 17 las que hemos contado”, dijo uno de los vecinos.
Los habitantes viven entre la angustia y el temor. En la zona van dos homicidios en los últimos 15 días, uno de ellos una persona del lugar y el otro un taxista de Acaponeta que solo vino a otorgar un servicio, manifiestan.