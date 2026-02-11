$!Reportan al menos 17 explosiones de bombas y presuntos enfrentamientos en Tecualilla, Escuinapa

CULIACÁN._ Una nueva ola de al menos 17 explosiones de bombas y presuntos enfrentamientos entre civiles fue reportada la tarde de este miércoles 11 de febrero en la comunidad de Tecualilla, Escuinapa, de acuerdo a pobladores del lugar.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental estuvo por la mañana en el poblado, el cual ha sido escenario de bombas, detonaciones de armas de fuego y dos homicidios.

Según se señaló en la página de redes sociales del Gobierno de Escuinapa, el Presidente Municipal recorrió unas calles. “La solidaridad se demuestra con presencia”, se agregó en una leyenda.

Se indicó además que estuvo con familias como parte de un gobierno donde el bienestar de la comunidad y la atención directa es importante, por lo que les indicó que cuentan con su gobierno.