$!Reportan al menos 17 vehículos robados este jueves en Culiacán

Al menos 17 robos de vehículos se han registrado en el transcurso de este jueves 21 de agosto en diferentes sectores de Culiacán. Se reporta que algunos atracos han sido de manera agraviada, mientras que otros de forma sigilosa.

Los hechos ocurrieron en un lapso de 12 horas. Se refiere que la mayoría de los robos ocurrieron frente a supermercados, así como en distintos bulevares.

Según informes, los casos se registraron en las colonias Lomas de Guadalupe, Infonavit Cañadas, Villa Bonita, Las Quintas, Chapultepec y La Campiña; también se reportó en los fraccionamientos Pradera Diamante y Valencia.

En cuanto a las unidades que se reportan como sustraídas, se refiere que gran parte eran de modelos recientes: Toyota Yaris 2025, Toyota Camry 2025, Toyota Rav4 2021, Volkswagen Jetta 2023, Nissan Versa 2025, Nissan Sentra 2021 y otro 2024, Renault Koleos 2023, y un Honda Civic 2020, así como una camioneta de modelo 2024.

Ante las denuncias, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de seguridad para hallar el paradero de las unidades despojadas, logrando recuperar al menos tres de ellas.