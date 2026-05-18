$!Reportan ataque armado frente a plaza comercial del sector Tres Ríos de Culiacán; hay 2 heridos

Un ataque armado fue reportado la tarde de este lunes 18 de mayo frente a una conocida plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, agresión que dejó saldo preliminar de dos personas lesionadas de bala.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:20 horas sobre el bulevar Diego Valadés Ríos, en el carril que conduce de poniente a oriente, pasando el bulevar Enrique Sánchez Alonso.
De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados que viajaban en un vehículo dispararon en repetidas ocasiones contra los tripulantes de otra unidad automotriz.
Personas que se encontraban cerca de la plaza comercial alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
Al arribar al sitio, autoridades localizaron cerca de una decena de casquillos percutidos de arma larga regados sobre el pavimento.
Además, en la zona fueron encontrados fragmentos de cristal y partes de parabrisas, presuntamente pertenecientes a uno de los vehículos involucrados en el atentado.
Cabe señalar que la autoridad tardó varios minutos en arribar al lugar para asegurar la escena, situación que provocó que automovilistas circularan por el área donde se encontraban los indicios, contaminando parcialmente el sitio.
Fue alrededor de las 17:15 horas cuando elementos de la Fiscalía General del Estado, entre policías de investigación y peritos, comenzaron a realizar las diligencias correspondientes.
Elementos del Ejército Mexicano también acudieron para acordonar la zona y brindar seguridad mientras continuaban los trabajos periciales.
De manera extraoficial se reportó que presuntas víctimas del atentado habrían llegado por sus propios medios a un hospital de la ciudad; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado identidades.