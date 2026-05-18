$!Reportan ataque armado frente a plaza comercial del sector Tres Ríos de Culiacán; hay 2 heridos

Un ataque armado fue reportado la tarde de este lunes 18 de mayo frente a una conocida plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, agresión que dejó saldo preliminar de dos personas lesionadas de bala.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:20 horas sobre el bulevar Diego Valadés Ríos, en el carril que conduce de poniente a oriente, pasando el bulevar Enrique Sánchez Alonso.

De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados que viajaban en un vehículo dispararon en repetidas ocasiones contra los tripulantes de otra unidad automotriz.

Personas que se encontraban cerca de la plaza comercial alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.