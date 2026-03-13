Reportan ataque con explosivos lanzados desde drones en Sanalona, Culiacán

CULIACÁN._ Habitantes del sector oriente de Culiacán reportaron un presunto ataque con explosivos este viernes, los cuales habrían sido lanzados desde drones en las inmediaciones de la sindicatura de Sanalona.

Cerca de las 19:30 horas, vecinos alertaron al número de emergencias que un domicilio, aparentemente una cabaña, habría sido el objeto de este atentado.

El punto de referencia otorgado a las autoridades indicó que fue por la carretera en Arroyo Grande, en una de las salidas de la comunidad, en dirección hacia Durango.

De manera preliminar fue reportado a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia que habría personas lesionadas por estos hechos, sin precisar o dar algún estimado.

Hasta el momento, por parte de las instituciones de seguridad pública del Estado no ha sido proporcionado algún posicionamiento o comunicado sobre estos supuestos hechos.