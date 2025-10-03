Reportan ataques con explosivos en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante la noche de este jueves se reportaron ataques con explosivos en la sindicatura de Tepuche, en la zona norte del municipio de Culiacán.

Según informes preliminares, las detonaciones comenzaron a escucharse alrededor de las 22:00 horas de este 2 de octubre.

A través de videos, pobladores alertaron por la detonación de artefactos explosivos presuntamente arrojados desde drones, hacia algunos inmuebles de la sindicatura.

Hasta el momento las autoridades de seguridad pública no han reportado un saldo sobre los hechos, desconociéndose si hay personas heridas por estos explosivos.