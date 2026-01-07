$!Reportan autoridades saldo positivo en Guadalupe-Reyes pese a persistencia de delitos en Culiacán

En Culiacán, el Operativo Guadalupe–Reyes 2025–2026 concluyó con cifras que, aunque fueron presentadas como un saldo positivo por las autoridades municipales, exhiben una realidad que sigue golpeando a la capital sinaloense, una violencia persistente y una alta incidencia delictiva que no se detuvo ni siquiera durante la temporada decembrina.

De acuerdo con el reporte oficial, derivado del despliegue preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con corporaciones estatales y federales, se detuvo a 95 personas. De ellas, 86 fueron por faltas administrativas, principalmente por causar molestias, violencia familiar y alterar el orden público. Las otras nueve corresponden a personas detenidas por la probable comisión de delitos, entre estas tres por robo a comercio y una por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Durante el mismo periodo se aseguraron 35 dosis de una sustancia con características similares al cristal y se recuperaron tres vehículos con reporte de robo, los cuales fueron turnados a la autoridad investigadora.