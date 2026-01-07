$!Reportan autoridades saldo positivo en Guadalupe-Reyes pese a persistencia de delitos en Culiacán

En Culiacán, el Operativo Guadalupe–Reyes 2025–2026 concluyó con cifras que, aunque fueron presentadas como un saldo positivo por las autoridades municipales, exhiben una realidad que sigue golpeando a la capital sinaloense, una violencia persistente y una alta incidencia delictiva que no se detuvo ni siquiera durante la temporada decembrina.
De acuerdo con el reporte oficial, derivado del despliegue preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con corporaciones estatales y federales, se detuvo a 95 personas. De ellas, 86 fueron por faltas administrativas, principalmente por causar molestias, violencia familiar y alterar el orden público. Las otras nueve corresponden a personas detenidas por la probable comisión de delitos, entre estas tres por robo a comercio y una por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Durante el mismo periodo se aseguraron 35 dosis de una sustancia con características similares al cristal y se recuperaron tres vehículos con reporte de robo, los cuales fueron turnados a la autoridad investigadora.
En materia vial, la Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal mantuvo operativos en zonas comerciales y de alta movilidad. Aun así, se registraron 47 hechos de tránsito que dejaron 39 personas lesionadas y cinco fallecidas. Las autoridades insistieron en que estos eventos fueron atendidos bajo los protocolos establecidos.
Además, en el marco de la Ley de Movilidad, se levantaron mil 53 actas de hechos que derivaron en mil 321 infracciones, en su mayoría por estacionarse en lugares prohibidos y otras conductas de riesgo para la circulación. De manera paralela, personal de CRIPAVIG atendió reportes de violencia familiar con acompañamiento y canalización a instancias especializadas.
Sin embargo, mientras la dependencia municipal concentra su balance en accidentes y faltas administrativas, las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado revelan el verdadero panorama de la situación que impera en Culiacán, del 24 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 se registraron 30 homicidios y 54 robos de vehículos.