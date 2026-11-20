En medio de los hechos de violencia registrados durante la noche de este viernes en Guasave, se reportaron avistamientos de personas armadas en al menos cuatro municipios de Sinaloa, mientras que en Navolato se informó sobre el despliegue de un operativo de seguridad.

En Guasave, donde la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una agresión contra personal federal, se reportaron detonaciones de arma de fuego, movilización de civiles armados y afectaciones en distintas vialidades.

Las autoridades informaron que elementos del Grupo Interinstitucional se encontraban desplegados para restablecer el orden.

Los reportes también se extendieron a Culiacán, donde se alertó sobre la presencia de personas armadas en la zona de El Limón de los Ramos, al norte del municipio, en donde también se desarrolla un operativo de seguridad en la zona norte de la mancha urbana, a unos kilómetros de esta comunidad.

En Ahome, ciudadanos reportaron movimientos de personas armadas en el trébol de Topolobampo, en la periferia de Los Mochis.

Mientras que en Salvador Alvarado se reportaron personas armadas y bloqueos en las inmediaciones de Guamúchil. También se informó sobre un tráiler incendiado al norte de esa ciudad y afectaciones en tramos carreteros, entre ellos la carretera México 15 y La Costera.

En Navolato, por su parte, se reportó la presencia de corporaciones de seguridad que desplegaron un operativo, aunque hasta el momento no se habían precisado las causas ni los resultados de la movilización.

Los reportes ocurren en una jornada en la que las autoridades estatales confirmaron una agresión contra personal federal en Guasave y pidieron a la población mantenerse resguardada, evitar las zonas de riesgo y no transitar por las vialidades afectadas.

Hasta el cierre de esta información, no se había informado de manera oficial sobre personas fallecidas, heridas o detenidas por estos acontecimientos.