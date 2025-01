Reportan balacera en El Castillo, Navolato; ‘son rumores’, dice Gobierno

El Gobierno de Sinaloa aseguró que los reportes de balaceras en El Castillo, Navolato registrados durante la noche del martes 07 de enero se trataron de rumores, ya que al acudir las fuerzas de seguridad no localizaron evidencia.

El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Melendrez, indicó que por esta razón el tema no fue tratado en la Mesa de Seguridad matutina en la que participan funcionarios de los tres niveles de gobierno.

“Para la Mesa (de Seguridad) no se abordó ese tema porque no se registró, más allá de que había circulado no pasó eso, más que un rumor. Las fuerzas federales se presentaron ahí en El Castillo y no encontraron nada”, aseguró.

Sin embargo, la Vocera de la Secretaría de Seguridad, Verona Hernández indicó que los reportes llegaron por la noche del martes y fue atendido por los elementos de seguridad quienes aún no confirman dicha información.

“No tenemos todavía evidencia oficial de esta situación. Se acudió, están todavía en presencia de verificación estos sucesos, se reportaron anoche y no se encontró nada al acudir, entonces están todavía buscando en la zona”, señaló la vocera.