Reportan balacera en Villa Juárez, Navolato; autoridades despliegan operativo

Detonaciones de arma de fuego fueron reportadas durante la tarde de este sábado 13 de septiembre en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, provocando la movilización de las autoridades.

Se informó que la balacera se escuchó poco antes de las 14:00 horas y, de manera extraoficial, que habría sido un ataque directo hacia un expendio cervecero, tras el cual no habría personas heridas.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un comunicado oficial para informar que el hecho fue reportado al C4i y por ello fue atendido de manera inmediata por el personal de seguridad que se encuentra en la zona y otros elementos más se encuentran en camino para dar apoyo.

También señaló que se está desplegando un operativo en búsqueda de los responsables.

“#SSPSinaloa informa que este 13 de septiembre de 2025 se recibieron en el C4i reportes de disparos de armas de fuego en Villa Juárez, por lo que de inmediato se atendió la situación por parte de las fuerzas de seguridad que se encuentran en el área, así como de otras que se trasladaron para apoyar. En este momento, se está en búsqueda de los responsables y el área es segura”.