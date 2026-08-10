$!Reportan balacera y dos muertos; hallan camioneta abandonada entre Imala y Sanalona, en Culiacán

CULIACÁN._ Tras el reporte de un presunto enfrentamiento armado y de al menos dos personas sin vida, una camioneta fue localizada abandonada sobre la carretera, en el entronque a San José, entre las sindicaturas de Imala y Sanalona, al oriente de Culiacán. La unidad, una Ford F-150 4x4 blanca, se encontraba a un costado de la carretera y, a simple vista, no presentaba impactos de bala ni manchas de sangre en el interior o exterior.

De acuerdo con el reporte preliminar, en las inmediaciones habría al menos dos personas sin vida; Sin embargo, esta versión no fue confirmada en el sitio.

En el lugar fueron localizados casquillos percutidos de arma corta, además de una cadena colocada frente a la camioneta, que presuntamente habría sido utilizada para intentar remolarla. A unos metros de la unidad, entre el monte, también fue localizada una gorra tirada. Estos indicios fueron encontrados en la zona donde se reportaron las detonaciones.

Pese al reporte de un posible enfrentamiento, la presencia de una camioneta abandonada y el hallazgo de casquillos, hasta el momento no se observó la presencia de autoridades en el punto donde fue localizada la unidad.

Durante un recorrido por la sindicatura de Imala se observó que las oficinas de la sindicatura permanecían cerradas y las calles lucían prácticamente vacías.

Habitantes de la zona permanecieron en sus viviendas y evitaron hablar sobre el presunto enfrentamiento armado, mientras que únicamente se vigilaba una patrulla del Ejército Mexicano realizando un recorrido por las calles de la sindicatura.