Reportan balaceras y detonación de explosivos esta noche en Mocorito

Fuertes balaceras y detonaciones de artefactos explosivos reportaron habitantes del municipio de Mocorito durante la noche de este martes.
Desde las 20:00 horas de este 27 de enero, pobladores mantienen llamados de alerta a las autoridades de seguridad, por supuestos ataques con explosivos lanzados desde drones.
Asimismo, han dado aviso a las corporaciones respecto a la presencia de sujetos armados a bordo de vehículos en distintos puntos del municipio, principalmente comunidades aledañas a la cabecera.
Hasta el momento, ninguna instancia de seguridad pública ni militar ha brindado información respecto al origen y respuesta ante estas alertas, por lo que no se ha confirmado saldo alguno.