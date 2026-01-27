Seguridad
Reportan balaceras y detonación de explosivos esta noche en Mocorito

Habitantes del municipio mantienen llamados de alerta a las autoridades desde las 20:00 horas aproximadamente, sin que se haya brindado información oficial
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/01/2026 22:40
27/01/2026 22:40

Fuertes balaceras y detonaciones de artefactos explosivos reportaron habitantes del municipio de Mocorito durante la noche de este martes.

Desde las 20:00 horas de este 27 de enero, pobladores mantienen llamados de alerta a las autoridades de seguridad, por supuestos ataques con explosivos lanzados desde drones.

Asimismo, han dado aviso a las corporaciones respecto a la presencia de sujetos armados a bordo de vehículos en distintos puntos del municipio, principalmente comunidades aledañas a la cabecera.

Hasta el momento, ninguna instancia de seguridad pública ni militar ha brindado información respecto al origen y respuesta ante estas alertas, por lo que no se ha confirmado saldo alguno.

