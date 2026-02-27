Reportan captura de 26 objetivos prioritarios en Sinaloa; 4 cuentan con orden de extradición

MAZATLÁN._ En un balance de las operaciones federales en la entidad, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de 26 personas vinculadas a grupos generadores de violencia, entre las que destacan cuatro perfiles requeridos por la justicia de Estados Unidos.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este viernes en el puerto, el funcionario federal explicó que estas acciones forman parte del reforzamiento de la presencia federal instruido desde octubre de 2024, tras el incremento de la violencia derivado de pugnas internas entre grupos delictivos.

De acuerdo con las estadísticas presentadas, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, las autoridades han detenido a 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto. En este periodo, personal del Ejército y la Marina ha desmantelado mil 942 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de metanfetaminas.

En cuanto al decomiso de arsenal, el Secretario destacó que se han asegurado 4 mil 850 armas de fuego, cifra que representa el 20 por ciento del total nacional. Entre el equipo incautado se encuentran ametralladoras, fusiles Barret, lanzagranadas y más de 5 mil 500 artefactos explosivos improvisados.

Detenciones relevantesGarcía Harfuch pormenorizó operativos recientes en diversos municipios: En Badiraguato se desarticuló una célula violenta con la captura de siete personas, incluyendo a su presunto líder, Iván “N”. En Mazatlán, se cumplimentó la orden de detención con fines de extradición contra Daniel Alfredo “N”, alias “El 23”, señalado como operador de una organización criminal y en Culiacán la Secretaría de Marina detuvo a Israel “N”, alias “El Palillo”, operador en la zona de El Dorado.

En otra acción, fue capturado Daniel “N”, buscado por el FBI por presunta conspiración para el tráfico de fentanilo. Navolato: Se detuvo a Hernán Geovani “N”, presunto fabricante de drogas sintéticas con orden de extradición.

El informe también incluyó operativos en Mocorito, Cosalá y una intervención en Culiacán donde seis personas fueron detenidas por su presunta relación con homicidios y privaciones ilegales de la libertad. En este último evento, la autoridad reportó que Luis Ezequiel “N”, identificado como líder del grupo, perdió la vida.

La estrategia actual, según el funcionario, mantiene tres objetivos principales, la reducción del homicidio doloso, la desarticulación de redes criminales y el fortalecimiento de la inteligencia y la policía estatal, la cual ha recibido 100 nuevas patrullas y capacitación por parte de la Sedena.