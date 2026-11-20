CULIACÁN._ La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro” o “Chapito Isidro”, fue reportada la noche de este viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, confirmaron a Noroeste fuentes federales.

La captura habría sido realizada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano. De acuerdo con las fuentes consultadas, el presunto líder criminal ya se encuentra en traslado y se realizan pruebas periciales para confirmar su identidad.

La detención se reportó en medio de la jornada de violencia registrada durante la noche en Guasave y otros puntos del norte de Sinaloa, luego de una agresión armada contra fuerzas federales que derivó en un amplio despliegue operativo por aire y tierra, además de bloqueos en distintas vialidades.

Meza Flores es identificado por autoridades como líder de la organización criminal que lleva sus apellidos, también conocida como el Cártel de Guasave o Los Mazatlecos.

El sinaloense figura entre los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca directamente a su arresto o condena.