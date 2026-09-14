Reportan cuatro detenidos tras ataque a balazos en Campo El Diez, en Culiacán

Autoridades informaron que fueron cuatro las personas detenidas durante la noche de este lunes en Campo El Diez, luego de atender un reporte de ataque armado, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información brindada, en total aprehendieron a tres hombres y una mujer, además de asegurar un arma de fuego en el sitio.

Los sospechosos fueron trasladados por la Policía Municipal de Culiacán, junto con personal del Ejército Mexicano, para ser puestos ante las instancias competentes.

Los arrestos ocurrieron en medio de un dispositivo de seguridad implementado en las inmediaciones de las vías del tren, en el cruce de las calles Primera y Tercera, donde ocurrió un ataque armado.

En dicho punto, cerca de las 19:30 horas fue agredido un hombre identificado más tarde como Hurtado “N”, a quien llevaron hacia un hospital para brindarle atención médica.