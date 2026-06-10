$!Reportan cuerpo semienterrado en huerta de mangos de Agua Verde, Rosario

ROSARIO._ El reporte de un cuerpo semienterrado en una huerta de mangos, en la sindicatura de Agua Verde, movilizó a agentes de diferentes corporaciones este miércoles.
Fue a las 16:00 horas que elementos de la Policía de Investigación, Seguridad Pública, Fiscalía, Servicio Médico Forense y periciales arribaron a la zona.
La situación se da en medio de hermetismo por parte de las autoridades y se suma al hallazgo de cinco cuerpos carbonizados en una parcela en la zona serrana de Matatán, reportado el 9 de junio.
El grupo de autoridades se trasladó a la zona conocida como Amapa, en la carretera a Agua Verde-El Caimanero, ingresando por un camino vecinal entre huertas de mango por espacio de 3 kilómetros.
Trascendió que de entre la tierra salían las piernas del cadáver, las cuales ya se encontraban en estado de descomposición y dañadas por animales.
De acuerdo a fuentes, el lugar podría tratarse de una fosa clandestina.