$!Reportan cuerpo semienterrado en huerta de mangos de Agua Verde, Rosario

ROSARIO._ El reporte de un cuerpo semienterrado en una huerta de mangos, en la sindicatura de Agua Verde, movilizó a agentes de diferentes corporaciones este miércoles.

Fue a las 16:00 horas que elementos de la Policía de Investigación, Seguridad Pública, Fiscalía, Servicio Médico Forense y periciales arribaron a la zona.

La situación se da en medio de hermetismo por parte de las autoridades y se suma al hallazgo de cinco cuerpos carbonizados en una parcela en la zona serrana de Matatán, reportado el 9 de junio.