Reportan de nuevo detonaciones de explosivos y armas en Escuinapa

La mañana de este 24 de diciembre en Escuinapa se registra una nueva jornada de violencia, con detonación de explosivos y armas de fuego.

Esta ocasión está un poco más alejado de la zona urbana, aunque las detonaciones se han escuchado tanto en la ciudad como en algunas comunidades de la zona rural.

Un reporte no confirmado señala que habría un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada con las fuerzas armadas federales.

El hecho se presenta cuando en el Municipio se ha incrementado la presencia de fuerzas federales tras dos enfrentamientos armados ocurridos en la zona urbana.

Hasta el momento, no ha habido un reporte oficial de los hechos, aunque la situación ha generado otra vez alarma en la población.