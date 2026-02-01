Reportan deceso de interno en el penal de Aguaruto, en Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades reportaron la mañana de este domingo el fallecimiento de una persona interna en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Según los reportes, se trata de un hombre que fue hallado sin vida alrededor de las 08:00 horas en el módulo 17 del reclusorio.

Las autoridades no han dado a conocer las causas de su muerte, sin embargo, información extraoficial indica que la persona se habría quitado la vida.

Se espera que personal de la Fiscalía General del Estado ingrese al penal para revisar el cuerpo y ordenar su traslado al anfiteatro, donde se le aplicará los exámenes de necropsia para esclarecer el hecho.