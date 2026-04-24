$!Reportan desaparecida a madre de colectivo de búsqueda, en Navolato

El colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, reportó durante la noche de este viernes la desaparición de una mujer integrante de la asociación.

Se trata de Brenda Columba Gastélum Gonzáles, a quien se le vio por última vez en el transcurso de este 24 de abril, desconociéndose sobre su paradero actual.