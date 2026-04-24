$!Reportan desaparecida a madre de colectivo de búsqueda, en Navolato

El colectivo de búsqueda Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C, reportó durante la noche de este viernes la desaparición de una mujer integrante de la asociación.
Se trata de Brenda Columba Gastélum Gonzáles, a quien se le vio por última vez en el transcurso de este 24 de abril, desconociéndose sobre su paradero actual.
De acuerdo con la ficha, emitida por el propio colectivo, su última ubicación conocida fue en una tienda de la comunidad La Vuelta, en el municipio mencionado.
Para facilitar su localización, es descrita visualmente de complexión regular, tez morena, cabello de color negro, y se adjuntó una fotografía en la que viste blusa negra, camisa manga larga color gris y pantalón de mezclilla azul oscuro.
Como vía para aportar información que lleve a su paradero, el colectivo habilitó los números 6676-79-22-55 y 6674-60-10-63.