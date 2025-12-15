$!Reportan desaparecidos a seis jóvenes en Concordia

La madrugada del sábado, seis hombres desaparecieron en Concordia. Autoridades y familiares están buscándolos. Según los reportes oficiales, los hechos ocurrieron después de las 05:00 horas del sábado 13 de diciembre, en Concordia. Según versiones publicadas en redes sociales, habrían desaparecido a bordo de un vehículo de transporte turístico. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa informó por separado de cada una de las personas que se están buscando. Uno de ellos es Oldahir Hervert Sánchez, de 30 años, de 1.60 metros de estatura, delgado y moreno claro.

De él se reporta que tiene un tatuaje con la leyenda “Thiago” y la figura de unas personas en su brazo derecho. En la publicación en Facebook de su búsqueda, usuarios lo identifican como el chofer del vehículo turístico donde desapareció este grupo de personas. También está el reporte de Santos Fructuoso Santiago Natividad, de 34 años, de 1.65 metros de estatura, moreno claro y robusto.

De él no se menciona alguna seña particular que ayude a su identificación ni tampoco se conoce que tenga algún tatuaje. También se cuestiona que habría sido uno de los ocupantes del vehículo turístico que está desaparecido. Otra de las personas que se está buscando es el joven Joel García Hernández, de 18 años.

A él se le identifica como de 1.65 metros de estatura, moreno claro y delgado. No tiene alguna seña particular ni tampoco algún tatuaje. Said García Hernández, de 23 años es otro de los jóvenes buscados en Concordia.

De 1.60 metros de estatura, aproximadamente, es identificado como de tez morena clara y delgado. No se reporta alguna seña particular, pero sí tiene un tatuaje con la leyenda “Gael” en una mano, así como otro con la leyenda “Jaileyana”. También se reporta que es otra de las personas que viajaba en la camioneta turística reportada como desaparecida. Yosmar Hernández Hernández es otro de los jóvenes que se supone viajaba en el mismo vehículo junto a las otras personas desaparecidas.

La ficha de búsqueda indica que tiene 20 años, mide 1.65 metros de estatura, aproximadamente, es delgado y moreno. Como señas particulares, se destaca que tiene una mancha entre la nariz y el labio. Y la sexta persona entre el grupo de desaparecidos la mañana del sábado en Concordia está Rufino Hernández Hernández, de 29 años.