$!Reportan desaparición de dos hermanas adolescentes en Bacurimí, Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de las hermanas Roxy Jazmín Puga Zamora, de 17 años; y Yessenia Alejandra Puga Zamora, de 14 años.
De acuerdo con las fichas oficiales, ambas adolescentes fueron vistas por última vez el miércoles 2 de septiembre al salir de un domicilio en Bacurimí, al noroeste de Culiacán.
La mayor, Roxy Jazmín, vestía una playera color blanco, malla negra y tenis negros; como señas particulares tiene lunares en el rostro y uno en el párpado izquierdo.
La joven de 17 años mide 1.70 metros, es de complexión delgada, tez clara y tiene el cabello largo, semi ondulado y de color castaño claro, con ojos medianos de color café oscuro, boca mediana, labios medianos y nariz mediana afilada.
Por su parte, la hermana menor, Yessenia Alejandra, vestía una playera color negro con letras rojas, pantalón azul y tenis blancos; como seña distintiva, presenta acné en el rostro.
La menor de 14 años mide 1.70 metros, es de complexión robusta, tez clara y tiene el cabello de largo medio, semi ondulado y teñido de color rojizo; cuenta con ojos medianos de color café oscuro, boca grande, labios gruesos y nariz mediana ancha.
Para proporcionar cualquier información que contribuya a dar con su paradero, las autoridades de Alerta Amber Sinaloa mantienen a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas 800 890 9092 y 667 715 5588.