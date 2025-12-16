$!Reportan desaparición de Georgina Yohana en Navolato; lleva 38 días sin ser localizada

A más de un mes de que se perdiera contacto con ella, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizar a Georgina Yohana Chávez Rocha, de 25 años de edad, quien desapareció en el municipio de Navolato. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre de 2025. La joven fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Las Vegas, en la cabecera municipal cañera. Sin embargo, la denuncia formal ante el Ministerio Público se presentó apenas este lunes 15 de diciembre.

La ficha del Protocolo Alba describe a Georgina Yohana como una mujer de complexión mediana, 1.60 metros de estatura, tez clara y cabello corto, lacio y teñido de rojo. Como señas particulares que pueden facilitar su identificación, posee una cicatriz en el lado derecho del cuello y un tatuaje de un atrapasueños en la muñeca derecha.

Al momento de su desaparición, vestía un short café, blusa rosa con lila y huaraches color anaranjado. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas considera que la integridad de la joven pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.